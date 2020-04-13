الخطوط الجوية التركية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – شهدت الخطوط الجوية التركية أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لطيار تركي سابق يعمل مدرب طيران.

موقع Airporthaber أعلن عن وفاة مدرب الطيران مصطفى أوزدان تركمان، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وواصل تركمان، بعد تقاعده العمل في الخطوط الجوية التركية كمدرب، وقبل فترة أصيب بالفيروس ونقل للعناية المركزة لتلقي العلاج غير أن الفيروس تمكن منه.

وسجلت تركيا حتى مساء أمس الأحد 56 ألفًا و956 حالة إصابة بفيروس كورونا و1198 حالة وفاة.

الطيار الخبير تركمان، كان ينتظر تبرع أحد المتعافين من الفيروس ببلازما الدم الخاصة به، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الفيروس ولفظ أنفاسه الأخيرة ليصبح بهذا أول موظف بالخطوط الجوية التركية يرحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه ورغم تشفي فيروس كورونا المستجد في العالم تواصل الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى مدينة نيويورك، أكثر المدن الأمريكية تضررا بالفيروس، في ظل انتقادات حادة.

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