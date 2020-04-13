الصحة التركية توقف العمليات غير الطارئة للمصابين بكورونا

أنقرة (زمان التركية) – قررت وزارة الصحة في تركيا إرجاء العمليات غير الطارئة لمرضى فيروس كورونا المستجد، كما سردت تفاصيل كيف يتم تجهيز المرضى للعمليات الجراحية العاجلة.

إدارة التخدير العاجل أوضحت أنه سيتم وضع قناع طبي على وجه المريض أثناء نقله بسيارة الإسعاف وفي حال الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا سيتم إلغاء أو إرجاء الجراحات غير الطارئة.

أوضحت صحيفة ملّيت أنه في حال الجراحات الطارئة سيتم إدخال المرضى المصابين بفيروس كورونا أو يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى غرفة العمليات مباشرة.

أما في حال عدم وجود غرفة عمليات مخصصة لمرضى الفيروس أو في حال ثبوت إصابة المريض بالفيروس سيتم اتباع إجراءات التعقيم الروتينية عقب مغادرة المريض لغرفة العمليات.

هذا تعقيم وتهوية غرف العمليات بأنظمة الضغط السلبي، وفي حال استقرار حالة المريض عقب العملية فمن الممكن وضعه مباشرة في غرف الضغط السلبي.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أوضح مساء أمس الأحد أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 4 آلاف و789 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفًا و956 حالة وفاة.

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