ممثل “الصحة العالمية” يشيد بدور مصر في مواجهة كورونا

القاهرة (زمان التركية)ـــ أثنى ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جون جبور على جهود الحكومة المصرية ووزارة الصحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال جبور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إنه “منذ بداية الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الإستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي”.

وتابع أن جهود الدولة ظهرت من خلال الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ لحظة عودة من يرغب من المصريين من ولاية ووهان الصينية وحتى يومنا هذا واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء، من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين، والبدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس، والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها.

وأشار جبور وفق ما نقلت صحيفة (الشروق) إلى أنه في جميع هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، ذاكرا بعض ما قدمته المنظمة من الدعم التقني لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة، حيث كانت مصر من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لـ(كوفيد-19)، وأيضا تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي لتحديث الخطة الوطنية للاستعداد والمواجهة.

وأكد جبور دعم إدارة الترصد في الوزارة لتحديث القائمة اليومية لجميع حالات كورونا المستجد المؤكدة، وقيادة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة لوضع خطة الإستعداد والإستجابة التابعة للأمم المتحدة لدعم الحكومة المصرية في رحلتها ضد هذه الجائحة بالإضافة إلى شركاء التنمية في مصر.

ولفت جبور إلي أنه قد وصل عدد الحالات في مصر إلى 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

وكشف جبور أن هناك 85% تم شفاؤهم بدون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة، وأن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا بمصر7.6%.

وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان فإن 30% من المتوفين توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج وهذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية، وأن 13 % من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

وأشار جبور إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمراقبة الأمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائي والمعملي منذ عام 1999 والتي يتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج وتعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وتشتمل على ترصد الأمراض التنفسية الحادة على الصعيد القومى فى أكثر من 420 مستشفى ومنشآة صحية، لافتا إلى أن استغلال هذه البرامج سيؤدي إلى كشف المزيد من الإصابات لعزلها وعلاجها وحماية المجتمع المصري.

وناشد جبور المواطنين بتطبيق كافة أساليب الوقاية والتزام المنازل لحماية أنفسهم، وعائلاتهم وبلادهم، خاصة مع فترة الاحتفال بالاعياد في العالم العربي.

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