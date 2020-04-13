‎إصابات كورونا في تركيا تتجاوز إيطاليا وإسبانيا

أنقرة (زمان التركية) -بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي تشهدها تركيا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، بدأت كل من إيطاليا وإسبانيا تسجيل تراجعًا في أعداد الإصابات اليومية، لتتقدم تركيا عليهما من حيث أعداد الإصابات اليومية، لتكون في المركز الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أوضح مساء أمس الأحد أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 4 آلاف و789 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفًا و956 حالة إصابة.

كما أشار الوزير إلى تسجيل 97 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1198 حالة وفاة.

وفي إيطاليا تباطأ عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم الأحد إلى 4092 مقارنة مع 4694 يوم السبت، فيما سجلت الأحد، 431 حالة وفاة بالمقارنة مع 619 حالة في اليوم السابق.

وأمس الأحد سجلت إسبانيا 4167 إصابة خلال 24 ساعة، و619 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن حكومة الرئيس رجب أردوغان تتلقى انتقادات لاذعة بسبب تقاعسها في إعلان حظر تجول شامل في المدن الكبرى على أقل تقدير خوفا على توقف عجلة الاقتصاد بالكلية، الأمر الذي يفاقم مخاطر تفشي الفيروس وارتفاع عدد الوفيات.