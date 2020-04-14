أزمة بين أنقرة وأثينا في تطبيق اتفاقية اللاجئين

أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت الخارجية التركية أن اليونان تتلاعب بالحقائق، في رد منها على اتهام أثينا لأنقرة بمخالفة اتفاقية اللاجئين.

وحول تصريحات وزير شؤون الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، أفاد الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي، أن تصريحات ميتاراكيس بشأن عدم التزام تركيا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة بفيروس كورونا تهدف لطمس الجرائم التي ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين والتلاعب بالحقائق.

وأضاف أكسوي أن تركيا نفذت مسؤولياتها في إطار الاتفاقية وخفضت معدلات عبور اللاجئين إلى أوروبا بنسبة 92 في المئة، مفيدا أن الاتحاد الأوروبي هو الطرف الذي لم ينفذ مسؤولياته.

ووجه أكسوي انتقادات إلى اليونان موضحا أن تركيا قبلت فقط إعادة اللاجئين الذين تم رفض طلبهم للخضوع للحماية الدولية أو من لا يحتاجون للحماية الدولية من بين اللاجئين الذين بلغوا الجزر اليونانية.

وأكد أكسوي أن تركيا استعادت من اليونان حتى اليوم 2139 لاجئا غير نظامي تتطابق أوضاعهم مع هذه الشروط، موضحا أن اليونان جمدت طلبات اللجوء لمدة شهر بما يتعارض مع مسؤولياتها بموجب الاتفاقية وحاولت إعادة اللاجئين إلى تركيا دون النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

اتهامات يونانية

جدير بالذكر أن ميتاراكيس قد زعم في تصريحات لصحيفة أثنوس اليونانية أن تركيا رفضت عودت المهاجرين من اليونان بسبب فيروس كورونا المستجد، كما ذكر ميتاراكيس أنه خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ارتفع عدد اللاجئين الذين تم إرسالهم من اليونان إلى تركيا في إطار اتفاقية اللاجئين، قائلا: “تركيا ترفض استلام اللاجئين العائدين بحجة تفشي فيروس كورونا المستجد”.