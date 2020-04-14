الجامعة العربية تحذر من مخطط إسرائيلي لضم غور الأردن

القاهرة (زمان التركية)ــ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم 14 الثلاثاء خلال مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من مغبة النوايا الاسرائيلية بإجراء ضم للاراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الأمين العام خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتبعات الخطيرة لوباء كورونا، ومعيشة السكان في الأراضي المحتلة في الضفة وقطاع غزة المُحتليَّن، فضلاً عن مخيمات اللاجئين.

واستمع أبو الغيط إلى تقديرات المبعوث الأممي الخاص حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وكذا على الساحة الإسرائيلية في ضوء المفاوضات الجارية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية. وأعرب أبو الغيط للمبعوث عن القلق والانزعاج جراء مؤشرات عِدة تعكس سعي إسرائيل اغتنام فرصة جائحة كورونا لتحقيق مخططاتها لإعلان ضم أراضٍ فلسطينية محتلة، خاصة في منطقة الأغوار وشمال الضفة الغربية.

وحذر أبو الغيط من أن هذه الخطوة ستُمثل إشعالاً خطيراً في الموقف، لا يُمكن التنبؤ بعواقبه، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الفلسطينيون بالفعل منذ سنوات، والتي تفاقمت جراء الوباء العالمي وما تقتضيه مواجهته من إجراءات لها تكلفتها الاقتصادية الهائلة، مؤكداً أن اشعال موقف ملتهب على هذا النحو هو أمرٌ خطير للغاية علي استقرار المنطقة برمتها.

وشدد الأمين العام خلال حديثه مع المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط على أهمية عدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لاستغلال حالة الانشغال العالمي بمواجهة الجائحة لفرض واقع جديد على الأرض، مُضيفاً أهمية التفات المجتمع الدولي لهشاشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يُعد من أكثر المناطق كثافةً سكانية في العالم، ويُمثل بيئة خطيرة لانتشار فيروس كورونا.

كان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وجه أبو الغيط رسائل لعددٍ من الدول المانحة ناشدها خلالها بالعمل سريعاً على سد الفجوة التمويلية للأونروا، والتي تفاقمت بصورة مُقلقة هذا العام، مؤكداً أهمية الالتفات إلى مجتمعات اللاجئين وهي تُمثل الفئات الأضعف والأكثر تعرضاً للمخاطر الصحية والاقتصادية للوباء العالمي.

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