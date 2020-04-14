رئيس حزب السعادة لأردوغان: أوقف حملة التبرعات

إسطنبول (زمان التركية) – طالب رئيس حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تمال كرم الله أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بإعداد برنامج قائم على دعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة المواطنين ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

كرم الله أوغلو انتقد حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس رجب أردوغان قبل أسبوعين تحت عنوان “التضامن الوطني” وقال مخاطبًا أردوغان: “تراجع عن جمع أموال المواطنين واطلب أرقام حسابات المواطنين لتودع فيها مساعدات مالية”.

جاءت تلك التصريحات، خلال مقطع فيديو لكرم الله أوغلو على تويتر، للتعليق على آخر التطورات، بعنوان: “نداء للحكومة من أجل أمتنا”.

وأكد كرم الله أوغل أن الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا يمكن تجاوزها بالتعاون والاتحاد فقط، مشددًا على ضرورة استخدام أسلوب ولغة توفر بيئة هادئة مليئة بالسلام.

ومساء أمس تحدث أردوغان في خطاب متلفز عن أن تركيا تمتلك بنية اقتصادية يمكنها من تجاوز فترة المخاض بنجاح، وأن بلاده ليست بحاجة للخضوع لصندوق النقد الدولي.

وقال: “لن نخضع لأي إملاء من شأنه أن يجعل طرفا ما يمن على بلدنا، وعلى رأسه برنامج صندوق النقد الدولي”.

وحول حصيلة حملة التبرعات التي لاقت انتقادا سياسيا شديدا، قال أردوغان “تبرعات حملة التضامن الوطني لمواجهة كورونا بلغت حتى الآن مليارا و612 مليون ليرة”.

وأعلنت تركيا أمس عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.

أردوغان قال في خطابه أيضا “لا نواجه أي مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، ونواصل توزيع الكممات الطبية على مواطنينا مجانا عبر قنوات مختلفة”.

لكنه تحدث عن صعوبات، قائلا “بالطبع ليس من السهل البتة تقديم خدمات بهذا الحجم في دولة مثل تركيا يبلغ عدد سكانها 83 مليونا، فحتما يكون هناك بعض الخلل، لكن المهم ألا ينبع هذا الخلل من النقص لدينا، فمن الممكن تقاسم وتوزيع ما لدينا ولو حدث تأخير قليل”.

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