كورونا يضرب الطواقم الطبية.. إصابة 266 موظفاً بالصحة في إزمير

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد عناصر الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة إزمير غرب تركيا إلى 266 أغلبهم من الأطباء.

وعبر حسابها في تويتر أفادت الغرفة الطبية في إزمير أن عناصر الطواقم الطبية الذين جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية تضمنت 154 طبيبا و27 ممرضة يعملون داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرة إلى دخول طبيبين العناية المركزة.

وأوضحت الغرفة الطبية أن نتائج تحاليل 266 من الطواقم الطبية جاءت إيجابية ومن بينها 106 أطباء و29 طبيبا مساعدا و19 طبيب أسرة و27 ممرضة و10 فنيين و3 صيادلة وموظف أمن وسائق و19 موظفا وطبيبا نفسيا و12 سكرتيرة طبية، مشيرة إلى وضع الطبيبين اللذين جاءت نتائجهما إيجابية بالعناية المركزة لتلقي العلاج وخضوع أكثر من نصف المصابين للحجر الصحي داخل منازلهم.

وأعلنت تركيا أمس عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.

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