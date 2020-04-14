كورونا يغلق أربعة أحياء بالجزء الأوروبي من إسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت رئاسة بلدية باي أوغلو الفرعية في الجزء الأوروبي بولاية إسطنبول إغلاق أربعة أحياء لمدة 14 يومًا اعتبارا من اليوم الثلاثاء في إطار الحجر الصحي ضمن مكافحة انتشار فيروس كورونا.

والأحياء الأربعة هي ميدان كيزيلاي وزنجيرلي كويو وفاتح وموفري وهي أكثر اكتظاظا بالمارة في إسطنبول وتشهد كثافة سكانية عالية.

ووفق قرار الحجر الصحي سيمنع دخول وخروج المارة في الفترة بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء

وأضافت رئاسة بلدية باي أوغلو في بيانأن هذا الإجراء جاء بموجب قرار لجنة الصحة العامة بالدائرة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن مدينة إسطنبول سجلت 60 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في تركيا، لا يزال الرئيس التركي رجب أردوغان يرفض مطالبات بلدية إسطنبول المتكررة بفرض حظر تجول شامل على إسطنبول خوفا من أن يؤثر القرار سلبا على اقتصاد البلاد الهش أصلا، متغاضيا عن التحذيرات من تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأعلنت تركيا مساء أمس الإثنين عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.

وبدلا من فرض حظر تجوال شامل في تركيا، رجح الرئيس التركي رجب أردوغان أن يكون هناك حظر تجول نهاية كل أسبوع “كلما اقتضت الحاجة” في إطار مكافحة وباء كورونا.

وبخصوص هذا الأسبوع قال أردوغان مساء أمس الإثنين في خطاب تلفزيوني، عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عن بعد، “أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 نيسان/أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 نيسان/ أبريل”.

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