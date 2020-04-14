وفيات كورونا تسجل في تركيا 1296 والإصابات تتجاوز 60 ألفًا

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء الإثنين تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى تسجيل 98 حالة وفاة جديدة، بينما كشف عن شفاء 511 حالة جديدة.

وذكر الوزير أمس أن الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء 34 ألفًا 456 تحليلًا لحالات مشتبه بها، أسفرت عن تأكيد إصابة 4093 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 1269 حالة.

في حين بلغ عدد الحالات التي تتلقى رعاية طبية داخل غرف ووحدات العناية المركزة 1786 حالة منذ بداية الأزمة.

يذكر أن رقم الإصابات تراجع عن يوم الأحد الذي شهد تسجيل 4789 حالة إصابة مؤكدة، ويوم السبت الذي شهد تسجيل 5138 إصابة جديدة.