تركيا.. توقعات باستمرار إصابات كورونا المرتفعة لنهاية الشهر

أنقرة (زمان التركية) – أفادت عضوة المجلس العلمي التركي، فيجان شيزماجي شانال، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل تركيا ستواصل الارتفاع حتى نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أن أعداد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 4062 حالة حتى مساء الثلاثاء، كما تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 ألفًا و111 حالة، اوعدد حالات الوفاة إلى 1403 حالة.

وأضافت شانال أن سرعة انتشار الفيروس تفاوتت حول العالم، قائلة: “هناك دول لا تزال تشهد ارتفاعا في الإصابات، غير أن بعض الدول الأخرى بدأت تشهد تراجعا في سرعة انتشار الفيروس. ومثلما ذكر الرئيس التركي فإن عدد المسحات سيصل إلى ما نحو 500 ألف مسحة ومن المتوقع أن تتراجع سرعة الزيادة في عدد الإصابات مقارنة بعدد المسحات المتزايد”.

وأشارت شانال أيضا إلى تزايد عدد المصابين المتعافين بفضل التشخيص المبكر والعلاج، مفيدة أن المجلس العلمي يرى أن الزيادة في أعداد الإصابات ستتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، غير أنه ليس بالإمكان طرح عدد محدد للإصابات أو موعد محدد لتراجع معدلات الإصابة.

وذكرت شانال أنه ليس بالإمكان استشعار نتائج حظر التجوال أو تقييد التنقلات بين المدن قبل مرور عشرة أيام.

وأضافت: “سنرى نتائج حظر التجوال يومي عطلة نهاية الأسبوع خلال المرحلة القادمة. وفي حال عدم تحقيق هذه الخطوة نتائج كافية فإن السلطات قد تتخذ إجراءات جديدة بتوصيات من المجلس العلمي”.

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