تهمة “الإرهاب” تلاحق ناشري أخبار هدم فيلا مساعد أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – قررت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيقات بتهمة “الإرهاب” ضد كل من نشر أخبارًا حول هدم بلدية إسطنبول الإنشاءات التي المخالفة أقامها رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون في منطقة مطلة على مضيق البسفور.

الأخبار التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، تحدثت عن أن فخر الدين ألتون الذي يشغل منصب رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، قام بتنفيذ إنشاءات غير مرخضة على قطعة أرض يستأجرها بجوار منزله في منطقة كوزجونجوك المطلة على البسفور.

بلدية إسطنبول الكبرى التابعة وبأمر من أكرم غمام اوغلو المنتمي لحزب الشعوب الجمهوري المعارض، تحركت على الفور تحركت للتأكد من صحة هذه الأخبار، وبدأت في هدم الإنشاءات المخالفة.

المصادر المطلعة أكدت أن النيابة العامة في إسطنبول بدأت تحقيقات بتهمة الإرهاب في حق كل من نشر أخبارًا خاصة بعملية الهدم أو استخدم صورًا خاصة بها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، فإن النيابة العامة ستفتح تحقيقات في حق الأشخاص الذين نشروا عنوان فخر الدين ألتون وصوره، بتهمة تعريضه لخطر التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي دل على المعنى التعسفي الذي تضفيه السلطات على مفهوم الإرهاب حيث تحفل السجون التركية بعشرات الآلاف من المتهمين به واستثنى قانون العفو الإفراج عن المعتقلين بتهمة “الإرهاب” بينما منح الحرية للمعتقلين الجنائيين.

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