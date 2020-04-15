داود أوغلو: أردوغان يريد حكومه ضعيفة

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، يرغب في حكومة ضعيفة تنفذ أوامره.

وخلال مشاركته في برنامج “المنبه” على قناة (فوكس تي في)، تطرق رئيس حزب المستقبل إلى قرار فرض حظر التجوال الذي تسبب في أزمة للشعب التركي أجبرت وزير الداخلية على الاستقالة معلنا تحمله المسئولية.

وقال داود أوغلو إن وزير الداخلية، سليمان صويلو، لا يمكن أن يتخذ قرار حظر التجوال بدون معرفة أردوغان، مفيدا أن تقديم صويلو استقالته كان قرارا صائبا غير أنه لم يتمسك به.

وخلال اللقاء تناول داود أوغلو الأحداث التي عايشها في مايو من عام 2016 الذي أعلن خلاله استقالته من رئاسة الوزراء عقب استهدافه إعلاميا من مجموعة (البجع) -بليكان- قائلا: “لم أكن أرغب في تذكر هذه الفترة، لكن أثناء استقالتي من رئاسة الوزراء سعى أردوغان إلى تعيين رئيس وزراء بخلفية ضعيفة وهزيل الأداء” في إشارة إلى خليفته بن علي يلدريم الذي أجبره أردوغان لاحقا على الاستقال من منصب رئيس البرلمان للمنافسة في انتخابات البلديات وخسر بلدية إسطنبول لصالح أكرم إمام أوغلو.

داود أوغلو قال “من الواضح أنني لست هذا الشخص -هزيل الأداء-، فأنا أعطيت المنصب حقه. وحينها أبلغني رئيس شعبة الحزب في إسطنبول آنذاك، سليم تمورجي، إنهم وافقوا على رئاستي للحزب قبل تسعة أشهر وإن جميع رؤساء شعب الحزب مستعدون للاستقالة بغية دعمي”.

كما انتقد داود أغلو التمييز الذي كان واضحا في تطبيق قانون العفو الذي أقر مؤخرًا مستثنيا السجناء السياسيين وأصحاب الرأي.

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