زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب هاتاي جنوب تركيا

أنقرة (زمان التركية) – ضربت هزة أرضية اليوم الأربعاء سواحل بلدة يايلاداغي في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 10:40 من صباح اليوم وبلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر ومركزها سواحل بلدة يايلاداغي.

هذا ولم تسفر الهزة الأرضية التي استمرت لفترة قصيرة عن أية خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

وكانت هزة أرضية متوسطة القوة ضربت فجر أمس الثلاثاء، مدينة إسطنبول في حوالي الساعة 2:56 بتوقيت تركيا، على عمق 7 كيلومتر.

وأوضح مرصد قنديلي أن قوة زلزال إسطنبول، الذي شعر به جميع سكان إسطنبول، بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر.

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