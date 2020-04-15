عقاب قاس من ترامب لمنظمة الصحة العالمية

واشنطن (زمان التركية)ـــ قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجميد التمويل الممنوح لمنظمة الصحة العالمية، معتبرًا أنها “ارتكبت أخطاء” خلال أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في وفاة الآلاف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي، الثلاثاء خلال مؤتمر يومي يعقده من البيت الأبيض؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات أزمة كورونا.

وقال ترامب في تصريحاته إن “منظمة الصحة العالمية قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين التي تفشى الفيروس على أراضيها”.

كما اعتبر أن المنظمة الدولية “تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا، كما أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية، بشأنه، ونشرها بطريقة شفافة”.

وأضاف: “المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس الذي من المرجح أدى إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع”.

وتابع قائلا “على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية”.

وحرمت بذلك منظمة الصحة العالمية من تمويل ضخم، لم يقل العام الماضي عن 400 مليون دولار ما يمثل نحو 15% من ميزانية المنظمة بالكامل.

وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من كورونا، فقد تجاوزت الإصابات 200 ألف، والوفيات اقتربت من 11 ألفا.

وبلغت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 25 ألفا و794، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، أن إصابات كورونا بالبلاد ارتفعت إلى 609 الاف و614.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس ما يزيد عن مليون و900 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 470 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم.

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