إصابات كورونا في تركيا تعاود الارتفاع مجددًا والوفيات بلغت 1518

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 4281 حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا مساء الأربعاء.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في تركيا حتى مساء الأربعاء إلى 69 ألفًا و392 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1518، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال مساء أمس إن الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء 34 ألفًا و090 تحليلًا لحالات مشتبه فيها، ليصل إجمالي التحاليل إلى 477 ألفًا و716 تحليلًا حتى الآن.

وبعد أربعة أيام من الانخفاض عاودت أعداد الإصابات أمس الارتفاع مجددا بتسجيلها 4281 حالة، حيث كان رقم الإصابات مساء الثلاثاء 4062 ومساء الإثنين 4093 حالة ويوم الأحد 4789 حالة، ويوم السبت 5138 حالة.

وكان وزير الصحة كوجا أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن تركيا تتبع سياسة فريدة من نوعها في مواجهة الفيروس تختلف تمامًا عن الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية تراقب نحو ربع مليون شخص ممن تزيد مخاطر إصابتهم بالفيروس، دون إجراء عملية مسح شامل كما تفعل باقي الدول.