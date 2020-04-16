‎تركيا “الإذاعة والتليفزيون” يفرض عقوبات على قناة يهاجمها أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) قرارًا بتوقيع عقوبات إدارية على قناتي HALK TV وHaber Global، بالإضافة إلى إصدار عقوبة ضد قناة ثالثة يهاجمها الرئيس التركي أردوغان باستمرار.

المجلس فرض عقوبات إدارية وأصدر 3 قرارا بوقف برنامج تليفزيوني لقناة FOX TV، مع اتهام مقدم البرامج الشهير فاتح برتقال بالتحريض على العداوة والكراهية بين المواطنين.

وأوضح المجلس أنه قام بمراجعة محتوى حلقات البرنامج التليفزيوني الذي يقدمه المذيع ومقدم البرامج فاتح برتقال، في أيام 30 و31 مارس/ أذار و1 أبريل/ نيسان الجاري، زاعما أن برتقال حرض المواطنين على العداوة والكراهية.

وأكد المجلس أن الحلقات تحتوي خطابًا يضر الأمن والسلامة الوطنية ووحدة الشعب وتكاتفه، بشكل يخالف الحيادية، مشددًا على أنه تم توقيع عقوبات إدارية على القناة التلفيزيونية بالإضافة إلى وقف البرنامج 3 مرات.

وحذر مجلس الإذاعة والتلفزيون التركي من أنه إذا تكرر نفس الانتهاك من قبل FOX TV ، سيتم إلغاء ترخيص البث الممنوح لها.

كما أوضح المجلس أن قناة “TELE 1” تقدم محتوى لا يحترم القيم المعنوية والوطنية للمجتمع التركي، ووقع عليه عقوبات إدارية ووقف برنامج تليفزيوني 3 مرات.

أما بالنسبة لقناة “Haber Global” فقد تم فرض غرامة مالية عليها، بسبب إشعال أحد المعلقين في البرامج الحوارية سيجارة على الهواء مباشرة.

ويحضع مجلس الإذاعة والتلفزيون التركي لهيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وكانت المعارضة التركية دفعت أبو بكر شاهين رئيس المجلس لتقديم استقالته من منصبه، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة TÜRKSAT للأقمار الصناعية.

وكان فاروق بيلديريشي ، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، انتقد شغل شاهين مناصب في ثلاث مؤسسات مختلفة، وقال إنه يتقاضى ما مجموعه 60 ألف ليرة وأن ذلك ضد القانون.

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