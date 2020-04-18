إصابات كورونا في تركيا ترتفع إلى 78 ألفًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 78 ألفًا و546 حالة.

وسجلت تركيا يوم أمس الجمعة 4 آلاف و353 حالة إصابة جديدة .

الوزير أوضح أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 1679 حالة وفاة، بعد تسجيل 126 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها.

وقال وزير الصحة إن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 8631، بعد تماثل 1542 مصابا للشفاء.

كما أشار إلى احتمالية وصول الوباء إلى نقطة الذروة في غضون أسبوع أو 10 أيام، مبينًا أن بعدها ستكون هناك مرحلة استقرار لنحو أسبوعين، ليبدأ بعد ذلك تراجع عدد الإصابات.

كوجا أشار إلى أن 24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء تحاليل فحص لعدد 40 ألفًا و270 مشتبه به، ليرتفع إجمالي عدد التحاليل التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة إلى 558 ألفًا و413 تحليلًا.