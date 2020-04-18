36 تركيا عائدين من ليبيا يدخلون الحجر الصحي.. ماذا كانوا يفعلون هناك؟

أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت تركيا إن 63 مواطنا عائدين من ليبيا دخلوا الحجر الصحي، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصل العائدين من ليبيا إلى مطار إسطنبول الجمعة، قبل نقلهم إلى قضاء تشورلو في ولاية تكيرداغ شمال غرب البلاد، ووضعهم داخل سكن طلابي مخصص للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وفق وكالة الأناضول.

ولم توضح الوكالة سبب تواجد الأتراك في ليبيا، وقالت فقط إنه تم إجلائهم من هناك.

وقالت الأناضول إنه بعد وصولهم، أجرت فرق طبية الفحوصات اللازمة لهم، ووزعوا بعدها على الغرف المخصصة لهم.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة على مداخل ومخارج السكن الطلابي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة تسجيل 126 وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفا و546، والمتعافين 8631.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وأواخر العام الماضي أقر البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، كما اعترف الرئيس رجب أردوغان بإرسال مسلحيين سوريين إلى هناك وسقوط قتلى منهم في المعارك التي تجري بين قوات الوفاق وقوات الجيش الليبي الوطني التي يقودها المشير خليفة حفتر.

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