بلدية مرسين تخفض سعر الخبز الحكومي بعد حظر الحكومة توزيعه مجانًا

مرسين (زمان التركية) – أعلنت بلدية مدينة مرسين جنوب تركيا، تخفيض سعر بيع الخبز الحكومي خلال فترة الحظر الذي أعلنته وزارة الداخلية يومي الجمعة والسبت، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وزارة الداخلية حظرت على البلديات والأحزاب المعارضة توزيع الخبز والمواد الغذائية على المواطنين، وأعلنت أنه سيتم توزيعها من خلال والي المدينة أو قائم المقام فقط.

وخفضت البلدية سعر رغيف الخبز من 75 قرشًا إلى 50 قرشًا.

بلدية مرسين الواقعة في جنوب تركيا ردت على قرار حظر توزيع الخبز مجانًا على المواطنين، من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أوضحت فيه أنه لن يتم توزيع الخبز مجانًا هذا الأسبوع وإنما سيتم بيعه في نقاط البيع مقابل 50 قرشًا.

واختصت الحكومة 31 ولاية بينها أنقرة وإسطنبول بقرار حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كلما اقتضت الحاجة.

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