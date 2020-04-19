تركيا تسجل 121 حالة وفاة بكورونا والإصابات تتخطى 82 ألفًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة في تركيا تجاوز إصابات فيروس كورونا في البلاد 82 ألف حالة، لتتصدر الشرق الأوسط.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال مساء أمس السبت، إن إجمالي أعداد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا بلغت 82 ألفًا و329 حالة، بعد تسجيل 3 آلاف و783 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

فخر الدين أشار إلى أن 24 ساعة الأخيرة سجلت 121 حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1890 حالة.

كوجا لفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل التي أجريت على حالات مشبه في إصابتها، 598 ألفًا و933 تحليلًا، بعد إضافة 40 ألفًا 520 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

أما عن حالات الشفاء فقد سجلت 1822 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 10 آلاف و453 حالة.

وفي سياق التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، مددت وزارة الداخلية قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من وإلى 31 ولاية، اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد، ولمدة 15 يوما.،