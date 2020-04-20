تخلص من رائحة البصل بـ 6 طرق غير تقليدية

القاهرة (زمان التركية)ـــ يعد البصل من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية المتعددة، إلا أن رائحته الغير محببة في الفم تسبب كثيرًا من الحرج، لكن الحل قد يكون في تناول مأكولات ومشروبات أخرى.

للقضاء على مشكلة رائحة البصل إليكم 6 طرق غير تقليدية، من موقع «هيلث بيكون»:

1- شرب كوب من اللبن البارد كامل الدسم، حيث تعمل الدهون الموجودة في اللبن على التخلص من رائحة البصل.

2- أكل الطعام المثلج يقضي على رائحة البصل تماماً، فيمكنك تناول الآيس كريم أو أي حلوى مثلجة.

3- شرب كوب من عصير الليمون الطازج، فهو إحدى الطرق الطبيعية لقتل البكتيريا والرائحة الكريهة.

4- شرب كوب من الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر مضافًا إليه النعناع.

5- مضغ حبيبات القهوة، حيث تحتوي على مضادات للبكتيريا تساعد في التخلص من البكتيريا الضارة في الفم.

6- مضغ البقدونس، فهو يحتوي على مستويات عالية من الكلوروفيل الذي يعمل كمعطر طبيعي للنفس.