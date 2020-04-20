تركيا تعلن عدد المفصولين من الجيش منذ انقلاب 2016

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع، أن الجهات المختصة مستمرة في التحقيق مع نحو 5 آلاف من العسكريين، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب أردوغان أن “الخدمة” مسئولة عن محاولة انتقلاب 2016 العسكري.

مديرة إدارة الصحافة والعلاقات العامة في القوات المسلحة التركية، ناديدة شابنام أكتوب، عقدت مؤتمرًا صحافيًا أمس الأحد أوضحت فيه أن السلطات فصلت 19 ألفًا و397 من الدرجات والرتب المختلفة والموظفين المدنيين من القوات المسلحة التركية، منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 وحتى الآن.

وكشفت أن التحقيقات مستمرة مع 5 آلاف و34 من العاملين في القوات المسلحة التركية، بينما لم تعطِ أي معلومات عن الأسلحة والأفرع التابعين لها داخل الجيش.

يشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سارع عقب سويعات من محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، بإعلان أن حركة الخدمة من يقف وراء محاولة الانقلاب المثيرة للشبهات، دون أن يقدم أي دليل إدانة مادي، وبدأت حكومته بعدها حملة تنكيل واعتقالات واسعة ضد كل من كانت له علاقة بالحركة ومؤسساتها.