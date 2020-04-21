تقرير: تركيا ترغب في العودة إلى السودان من باب المساعدات

برلين (زمان التركية)ـــ قال تقرير إخباري إن تركيا تهدف من وراء إرسال مساعدات إلى السودان، بسط نفوذها هناك والسيطرة على الحكومة الانتقالية.

موقع “the arab weekly” نشر تقريرا بعنوان “أنقرة تحاول استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا للسيطرة مرة أخرى على السودان”.

التقرير قال إن تركيا تستغل وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية (تيكا)كأداة لبسط نفوذها وللسيطرة على الدول المنكوبة.

وأرسلت أنقرة مساعدات طبية وغذائية عبر وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية “تيكا” إلى السودان، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

التقرير قال إن الحكومة الانتقالية في الخرطوم تدرك نوايا تركيا، لكنها لم تعترض حتى الآن بسبب انهيار النظام الصحي، وندرة المياه النظيفة في البلاد.

كما ذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية تدرك أن أنقرة تستخدم تيكا لدعم النواب الأتراك في البلاد، وخاصة في منطقة “دارفور”، حيث تنشط منظمة “الإخوان المسلمون”.

الخبير السوداني راشد محمد، قال إن هدف مؤسسة “تيكا” هو دعم وتقوية المنظمات الإسلامية، خاصة في السودان والصومال”.

صحيفة (يني شفق) التركي نقلت نفي السفير التركي في الخرطوم الدكتور عرفان نيزيروغلو، جاء في التقرير

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نيزيروغلو غرد على تويتر، قائلا “هناك أناس لا يشعرون بالارتياح عندما تقوم تركيا بمبادرات إنسانية وتساعد إخوانها”.

وأضاف نيزيروغلو، “يقولون في عقولهم نحن ننفق مليارات الدولارات فكيف تصبح تركيا أقوى وأكثر فعالية منا”، مشيراً إلى أن كاتب الخبر ليس لديه شجاعة لكتابة اسمه حتى.

وقال عرفان نيزيروغلو إن سر انزعاج بعض الدول من تفوق تركيا عليهم هو السياسة الخارجية الإنسانية لتركيا، واختتم منشوره بقول، “نيتنا فعل الخير والجزاء من الله في الآخرة “.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان حليفًا للرئيس السابق عمر البشير، الذي أسقطته ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ومع سقوطه توقفت العديد من المشاريع الاستثمارية التركية التي خطط لها أردوغانن وابرزها الاستثمار في ميناء سواكن البحري.