رويترز: تعطل تشغيل منظومة S-400 في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر مسؤولة في الحكومة التركية أن موعد تشغيل منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “S-400” التي تسبب حصول أنقرة عليها في توتر العلاقات مع واشنطن، قد تقرر تأجيله.

وكالة رويترز نقلت عن أحد المسؤولين الأتراك أن عملية تشغيل منظومة “S-400” التركية، تقرر تأجيلها حتى إشهار آخر، بسبب أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

رويترز نشرت الخبر بعنوان “فيروس كورونا علق الحساب بين تركيا وأمريكا بسسب الصواريخ”، موضحة أن المسؤول التركي الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن تركيا لن تتراجع عن هذه الخطوة، ولكنها قررت تأجيل موعد التشغيل في الوقت الراهن. وأشار إلى أن التأجيل قد يصل إلى عدة أشهر.

وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قال في فبراير/ شباط الماضي عقب لقائه بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في ألمانيا خلال المشاركة في مؤتمر ميونخ الـ56 للأمن، إن التوتر في إدلب السورية والنزاع وعدم التفاهم مع روسيا بشأن اتفاق سوتشي؛ يجب ألا يؤثر على الاتفاق المتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي S-400”. وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وأوضح الوزير التركي قائلا: “إنهما مسألتان مختلفتان؛ فاختلاف الرؤى والأفكار في سوريا يجب ألا يؤثر على العلاقات التركية الروسية؛ ولن يؤثر الوضع في إدلب على صفقة شراء أنظمة S-400″، على حد تعبيره.

جاويش أوغلو أكد أيضا أن تركيا لن تغير علاقاتها الثنائية وسياساتها تجاه أي دولة بسبب وجود اختلاف أو نزاع واحد، لافتا إلى أنه ينبغي عدم السماح للمشاكل في سوريا بأن تفسد العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين؛ وأردف بقوله: “لهذا السبب نعمل ونتحرك سويًّا”.

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