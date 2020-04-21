مصر تعلن بدء الإنتاج من حقلي غاز في البحر المتوسط

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بدء الإنتاج من حقلين نفطيين في البحر الأبيض المتوسط.

مجلس الوزراء المصري قالت في بيان إن قطاع البترول نجح في وضع البئرين الجديدين “ظهر 17″ و”بلطيم جنوب غرب 7” للغاز الطبيعي على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمنطقة البحر المتوسط.

بدء الإنتاج من بئرين جديدين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسطنجح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدين " ظهر 17 " و " بلطيم… Geplaatst door ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ op Dinsdag 21 april 2020

ويجري حاليا الوصول بمعدلات الإنتاج في الآبار إلى الطاقة القصوى البالغة 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

ويأتى حفر البئر الجديدة في إطار خطة للتنمية بحقل ظهر، حيث بلغ عدد الآبار 15 بئرا بواقع 10 في المنطقة الشمالية و5 في المنطقة الجنوبية.

ونجحت وزارة البترول المصرية في تحقيق الخطة الإنتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال 7 اشهر من خلال حفر 4 ابار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان مخططا حفرها بما يحقق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات.