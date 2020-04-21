وفاة طبيبين شقيقين في تركيا بفيروس كورونا

إزمير (زمان التركية) – سجلت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين عناصر الفرق الطبية في الفترة الأخيرة.

مدينة إزمير الواقعة في غرب تركيا شهدت وفاة الطبيبين الشقيقين محرم ونوري إيديز، بفارق 18 يومًا بينهما، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

الطبيب محرم إيديز توفي في الثاني من شهر أبريل/ نيسان الجاري، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، أما شقيقه الطبيب نوري إيديز فقد لحق به صباح أمس نتيجة السبب نفسه.

غرفة أطباء إزمير علقت على حالة الوفاة، وقالت: “نحن حزينون لوفاة الدكتور نوري إيديز في يوم الإثنين 20 أبريل/ نيسان 2020، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. نسأل أهله وأقاربه وجميع العاملين في القطاع الصحي الصبر والسلون”.

يشار إلى أن غرفة أطباء إسطنبول كشفت في تقرير محدث لها أن أعداد المصابين بين الفرق الطبية في مدينة إسطنبول وحدها اقترب من 2000 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في تركيا أمس الإثنين إن إصابات فيروس كورونا المؤكدة ارتفعت إلى 90 ألفًا و980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 2140 حالة.

وفرضت السلطات في تركيا حظرا شاملا لمدة 4 أيام في 31 ولاية بداية من يوم الخميس المقبل، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.