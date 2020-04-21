‎ مصابو كورونا من أطباء وممرضي إسطنبول يقترب عددهم من 2000 حالة

إسطنبول (زمان التركية) – قالت غرفة أطباء إسطنبول، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) من الأطقم الطبية في المدينة يقترب من 2000 حالة حتى الآن.

وأعدت غرفت أطباء غسطنبول تقريرًا حول وضع المؤسسات الصحية في المدينة في الفترة بين 13-19 أبريل/ نيسان الجاري، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

التقرير أوضح أن الإجراء الذي تتخذه الدولة للتقصي وإجراء كمية من التحاليل للكشف المبكر عن الإصابات، غير كافٍ ولا يتم بشكل منظم، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي المصابين بفيروس كورونا داخل إسطنبول فقط اقترب من 2000 حالة.

كما أشار التقرير إلى أن يومي 11-12 أبريل/ نيسان الجاري، حيث شهدت البلاد فوضى مع إعلان حظر التجوال المفاجئ، كان أكثر حركة وازدحامًا من الأيام الأخرى، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الصحة فخر الدين كوجا في 14 أبريل/ نيسان الجاري بشأن السيطرة على سرعة انتشار الوباء، أدت إلى خروج المزيد من المواطنين إلى الشوارع.

وتعتبر إسطنبول من بؤر انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت حسب وزارة الصحة التركية أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الإصابات في تركيا.

وقالت وزارة الصحة في تركيا أمس الإثنين إن إصابات فيروس كورونا المؤكدة ارتفعت إلى 90 ألفًا و980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 2140 حالة.

وفرضت السلطات في تركيا حظرا شاملا لمدة 4 أيام في 31 ولاية بداية من يوم الخميس المقبل، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.

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