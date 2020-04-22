تركيا.. سعر شريحة “البسطرمة” يرتفع إلى 3 ليرات

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر كيلو البسطرمة الممتاز، التي تشتهر بها مدينة قيصري التركية، إلى نحو 170 ليرة بعدما كان يبلغ 145 ليرة، وبهذا أصبح سعر الشريحة، التي تزن 0.18 جرام من البسطرمة التي تم إعدادها من لحم ظهر الأبقار والجاموس، يقدر بـ 3 ليرات.

البسطرمة، التي تستخلص من سبع مناطق بالأبقار والجاموس، تقدم للمستهلك بعد مرورها بتسع مراحل مختلفة.

وارتفع سعر البسطرمة، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل لسكان مدينة قيصري التركية، نتيجة لاضطراب أسعار اللحوم.

وأصبح سعر كيلو البسطرمة الممتاز 170 ليرة بعدما كان بين 145 و150ليرة، كما يبيع تجار البسطرمة الشريحة التي تزن 0.18 جرام مقابل 3 ليرات.

20% زيادة في الأسعار

من جانبه يوضح مصطفى توكلومان، الذي يبيع البسطرمة والسجق بالمدينة منذ 30 عاما، أن سعر البسطرمة يختلف وفقا لنوعية اللحم، قائلا: “يتراوح سعر البسطرمة بين 110 و170 ليرة. وتعد بسطرمة الظهر هي الأكثر رواجا، حيث يتم استخلاصها من ظهر الحيوان. ويرجع سبب رواجها إلى كونها رقيقة وخالية من الزيوت والدهون. ويتراوح سعر شريحة البسطرمة بين 3 ليرات و3 ليرات ونصف. أسعار البسطرمة ارتفعت بنحو 20 في المئة، فبسطرمة الظهر ارتفعت إلى 170 ليرة بعدما كان سعرها يتراوح بين 145 و150 ليرة”.

وأشار تولكومان إلى توقف حركة التصدير بسبب فيروس كورونا المستجد قائلا: “توقفت عجلة التجارة حول العالم بسبب هذا الفيروس. وانخفضت مبيعات البسطرمة والسجق في قيصري بنحو 95 في المائة. وحل شهر رمضان الكريم الذي يعد أفضل شهور السنة. كانت مبيعاتنا ترتفع خلال هذا الشهر وتسجل أعلى زيادة، لكن توقفت أعمالنا بسبب الفيروس”.

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