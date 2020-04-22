قبل تطبيق حظر التجوال 4 أيام.. الأتراك يتدفقون على الأسواق

أنقرة (زمان التركية) – اصطف الأتراك لساعات بالأسواق لشراء مستلزماتهم قبل تفعيل قرار حظر التجوال الشامل الذي سيستمر لمدة أربعة أيام في غطار مكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من يوم غد، الخميس في 31 ولاية تركية.

وتدفق الأتراك منذ الأمس على الأسواق عقب إعلان الرئيس التركي، رجب أردوغان، فرض حظر تجوال شامل في 31 ولاية بالفترة بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين من أبريل/ نيسان.

وهرع المواطنون إلى الأسواق لشراء مستلزماتهم قبل تفعيل الحظر دون اتخاذ إجراءات للوقاية من العدوى، حيث تم تجاهل المسافة الاجتماعية من الحين للآخر بسبب الكثافة التي شهدتها الأسواق على مدار اليوم، إذ اصطف المواطنون لأمتار أمام لدفع ثمن مشترياتهم.

هذا وستبقي المحال التجارية أبوابها مفتوحة من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساء بسبب حظر التجوال الشامل الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد.

وشهد الأسبوعين الماضيين فرض حظر التجوال في 31 ولاية يومي السبت والأحد، فقط، لكن قرار حظر التجوال لمدة أربعة أيام متتالية يأتي لتجنب خروج الأتراك إلى الشوراع استغلالا لعطلة رسمية مع عطلة نهاية الأسبوع.

حظر تجوال 11 يوماً

وفي هذا السياق كان عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، دعا في وقت سابق إلى فرض حظر تجوال شامل لمدة 11 يومًا متواصلين، في تركيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أكرم إمام أوغلو دعا إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لمدة 11 يومًا متواصلة، في الفترة بين 23 أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار المقبل دون انقطاع، للحيلولة دون مزيد من الإصابات، حيث تتخلل هذه الأيام عطل رسمية تشجع على الخروج للتنزه والزيارات العائلية.

ويوافق يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام عيد السيادة الوطنية والطفل في تركيا، بينما يعتبر 1 مايو/ أيار من كل عام عيدًا للعمال ويعتبر عطلة رسمية، بالإضافة إلى أن يومي السبت والأحد هما العطلة الأسبوعية الرسمية في تركيا.

تصريحات إمام أوغلو جاءت قبل قرار أردوغان خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية، على قناة (Haber Global)، ليؤكد أن فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة في يومي العطلة الرسمية لن يكون كافٍ لتقليل الإصابات الفيروس.

ومن جانبها أرسلت وزارة الداخلية تعميماً إلى 81 ولاية بشأن حظر التجول المفروض في 31 مقاطعة في ايام 23 و 24 و 25 و 26 أبريل/ نيسان.

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