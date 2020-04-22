مصر.. السيسي يفتتح نفقًا يربط سيناء بمحافظات الجمهورية

السويس (زمان التركية)ــ افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نفق الشهيد أحمد حمدي(2) في محافظة السويس أكبر مدن مصر المطلة على البحر الأحمر، ويربط النفق شبه جزيرة سيناء الواقعة بالجزء الشمال الشرقي للبلاد بباقي محافظات الجمهورية.

نفق الشهيد أحمد حمدي (2) يتكون من حارتين مروريتين، والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 متر، وتم إنجازه خلال عام ونصف. وفق تقارير مصرية.

السيسي ‏🌇 ‎#مشاريع_مصر🇪🇬|لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السويس، حيث يفتتح اليوم الأربعاء، نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ، كما يجري زيارة لمحافظة الإسماعيلية، يفتتح خلالها مشروع معالجة مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التي تنقل بدورها المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء. Geplaatst door ‎مشاريع مصـر‎ op Woensdag 22 april 2020

وانطلق الاحتفال بعرض فيلم قصير بعنوان “شريان أمل وحياة”، أشار إلى أن النفق الجديد موازي لنفق الشهيد أحمد حمدي القديم شمال السويس.

وأوضح أن كل نفق من أنفاق شمال السويس سيكون في اتجاه واحد بدلا من اتجاهين، القديم من الغرب إلى الشرق والجديد من الشرق إلى الغرب .. مشيرا إلى أن عدد الأنفاق الحالية التي تربط سيناء بالجمهورية أصبحت 6 أنفاق.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن النفق بمثابة إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالجمهورية، والتى حرصت الحكومة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسى لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق مطورة.

وبدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس بالإسماعيلية بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس بالإسماعيلية Geplaatst door dmc TV op Woensdag 22 april 2020

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