إصابات كورونا في تركيا تبلغ 98 ألفًا وبدء سريان حظر التجوال الكلي

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا تسجيل 3 آلاف و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى مساء الأربعاء، بعد إجراء 37 ألفًا و535 تحليلًا لحالات مشتبه بإصابتها.

وأوضح الوزير أن إجمالي أعداد حالات الإصابة الإيجابية بكورونا ارتفعت بذلك إلى 98 ألفًا و674 حالة.

كما ذكر وزير الصحة أنه تم تسجيل 117 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2376 حالة.

فيما يبلغ عدد المرضى بغرف العناية المركزة 1814، من بينهم 985 مريضًا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، أما حالات التعافي فقد ارتفعت إلى 16 ألفًا و477 حالة، بعد تعافي 1559 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة.

ومنذ منتصف ليل الأربعاء بدأ في تركيا تطبيق حظر تجوال شامل لمدة 4 أيام في 31 ولاية، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، إسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق، وان.