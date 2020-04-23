المركزي التركي يخفض الفائدة ويطرح كميات من الدولار للسيطرة على الصرف

أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة، لتصل إلى مستوى 8.75%، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة السياسات المالية، بغرض تحفيز الاقتصاد والحد من تأثيرات فيروس كورونا.

وفي إجراء هو الثامن على التوالي، خفض المركزي التركي سعر إعادة الشراء “ريبو” لمدة أسبوع من 9.75%.

قرار البنك المركزي التركي بتخفيض الفائدة 100 نقطة، انعكس على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية؛ حيث ارتفع الدولار من 6.9750 ليرة تركية إلى 7 ليرات تركية، بينما ارتفع اليورو من 6.995 ليرة إلى 7.61 ليرة.

وكالة بلومبرغ الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أوضحت أن البنوك الحكومية التركية باعت 300 مليون دولار أمريكي على الأقل في محاولة للسيطرة على سعر صرف الدولار المتصاعد عقب تخفيض معدلات الفائدة.

وكان الدولار كان قد وصل إلى أعلى مستوى سابق له مسجلًا 7.23 ليرة، عند اندلاع أزمة الراهب الأمريكي أندرو برونسون، وما تبعها من أزمة بين أنقرة وواشنطن في أغسطس/ آب 2018.