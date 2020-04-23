مصر تعدل مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس تعديل مواقيت حظر التجوال خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم الجمعة.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن موعد حظر التجول تم تعديله في شهر رمضان ليكون من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

مدبولي، قال في مؤتمر صحفي إنه مع نهاية شهر رمضان ستتخذ الحكومة إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا، مضيفا أنه “على البشرية التعايش مع فيروس كورونا”.

وتوقع رئيس الوزراء ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى أن هناك احتياطي كبير من مستشفيات الجيش والشرطة لدعم المستشفيات العامة إذا لزم الأمر.

وحتى أمس الأربعاء سجلت مصر 3659 إصابة بفيروس كورونا من بينهم 935 حالة تعافت، و276 حالة وفاة.