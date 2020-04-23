‎تركيا.. عضو لجنة مكافحة كورونا: إصابات منتصف الأسبوع تثير قلقًا

أنقرة (زمان التركية) – قال عضو اللجنة العلمية التركية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، البروفيسور ألباي عزب، إن القفزة في عدد الإصابات التي أعلنت منصف الأسبوع تثير قلقًا بالغًا.

البروفيسور دكتور ألباي عزب علق على آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تركيا، قائلًا: “كنا ننتظر الوصول إلى ذروة انتشار الفيروس هذا الأسبوع، وأن يستمر المنحنى في خط مستقيم لمدة أسبوع أو أسبوعين، بعدها تبدأ الأعداد في التراجع، هذا ما كُنَّا ننتظره، ولكن الأرقام المعلنة يوم الاثنين أقلقتنا قليلًا”.

وبعدما كان عدد إصابات فيروس كورونا، المسجل يوم الأحد 3 آلاف 977 حالة، قفز العدد يوم الإثنين إلى 4 آلاف 674 حالة.

وقال البروفيور إن هناك أوقات أكثر صعوبة تنتظر منا اتخاذ قرارات، ليس من السهل اتخاذها، وسنحاول التوصل إلى قرار من خلال المراقبة الدقيقة لعدد الحالات.

وحول الموعد المقترح لتخفيف التدابير الاحترازية، أضاف الدكتور ألباي عزب: “من الصعب توقع موعد عودة الحياة لطبيعتها. بالرغم من أن أعداد التحاليل التي أجريت يوم السبت قليلة نسبيًا، إلا أن هناك ارتفاعا في أعداد حالات الإصابة المؤكدة. هذا الأسبوع مهم للغاية، أما عن بداية عودة مباريات كرة القدم، أنا أتوقع نهاية شهر مايو/ آيار المقبل”.

وسجلت تركيا مساء الأربعاء 3 آلاف و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 98 ألفًا و674 حالة.

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