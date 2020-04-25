تركيا تسجل 3122 إصابة جديدة بكورونا والحظر ينتهي منتصف الليل

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة في تركيا، فخر الدين كوجا، تسجيل 3122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الوزير كوجا أوضح ، مساء أمس الجمعة أن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 104 ألفًا و912 حالة إصابة بعد تسجيل 3122 حالة إصابة في 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الوزير أيضا عن تسجيل 109 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2600 حالة حتى الآن.

24 ساعة الأخيرة شهدت إجراء 38351 ألف تحليلًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي أعداد التحاليل 830257، مشيرًا إلى

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين في 24 ساعة الأخيرة بلغ 3246 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21737 حالة.

ولا يزال حظر التجاول الكلي المفروض بـ 31 ولاية في تركيا منذ الخميس ولمدة أربعة أيام مستمرا، حتى منتصف ليل اليوم السبت، ومن المنتظر تطبيق حظر مشابه مطلع الشهر المقبل.