مصر.. توصيل الغاز الطبيعي لعشرات المنشآت السياحية في شرم الشيخ

القاهرة (زمان التركية)ـــ قررت الحكومة المصرية توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 100 منشأة سياحية قائمة ومناطق مخطط إقامه منشآت سياحية عليها، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن مخطط تنمية سيناء.

وكشفت وزارة البترول عن تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي في سيناء من عبر شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض مخطط إقامة منشأة سياحية عليها بإجمالي استثمارات حوالي 250 مليون جنيه تنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع. وفق صحيفة (المصري اليوم).

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل وذلك دعماً لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حالياً.

وأشارت الوزارة إلى استمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء (حق الشهيد) حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية.

وجدير بالذكر أن توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة شمال سيناء قد بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 25 ألف عميل منزلي بمناطق داخل مدينة العريش بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود.

كما يتم المساهمة في العديد من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة سلام (المدينة المليونية) شرق بور سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان.