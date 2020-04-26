إصابات كورونا في تركيا تبلغ 107 آلاف حالة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة في تركيا فخر الدين كوجا، أن عدد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 107 ألفًا و773 حالة، بعد تسجيل 2861 حالة جديدة.

الوزير أشار كذلك أمس السبت إلى أن أعداد الوفيات ارتفع إلى 2706 بعد تسجيل 106 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت تركيا بذلك انخفاضا في عدد الإصابات اليومي، حيث كان عدد الإصابات يوم الجمعة 3122.

وحتى الأمس تم إجراء 38 ألفًا و308 تحليلًا لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 868 ألفًا و565.

وأشار الوزير إلى أن أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت 25 ألفًا و582 حالة، بعد تعافي 3845 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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