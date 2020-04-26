تركيا تعلن وفاة 16 تركيا بكورونا خارج البلاد

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية في تركيا عن وفاة 16 مواطنًا تركيا مقيمين خارج البلاد بفيروس كورونا المستجد نهاية الأسبوع.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان السبت أن تركيا أعادت نحو 40 ألف من مواطنيها المقيمين خارج البلاد من 70 دولة بسبب فيروس كورونا المستجد مفيدة أنه اعتبارا من 25 أبريل/ نيسان الجاري بلغ عدد الأتراك العائدين من الخارج داخل الحجر الصحي نحو 27 ألفا و67 مواطنا بينما غادر 33 ألف و131 مواطن الحجر الصحي بعد إنهائهم فترة الحجر.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها أن الأجهزة التركية تحركت بتعليمات من الرئيس التركي، رجب أردوغان، لإعادة المواطنين الأتراك المقيمين بالخارج الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى تركيا وأنه خلال يومي 24،25 أبريل/ نيسان الجاري تم إعادة 1093 مواطنا إلى تركيا.

وذكرت الخارجية التركية في بيانها أن أمس الأول الجمعة شهد وفاة 16 مواطنا تركيا مقيمين خارج البلاد بفيروس كورونا المستجد في حين لم يسجل السبت أية وفيات في صفوف الاتراك المقيمين بالخارج مفيدة أن إجمالي الاتصالات التي أجاب عليها مركز الاتصال القنصلي بالخارجية بلغ 72 ألف و130 اتصالا اعتبارا من الساعة 16:00 من يوم الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري.

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