تركيا.. عضو لجنة مكافحة كورونا: الإصابات الفعلية ضعف المعلن

أنقرة (زمان التركية) – قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا، ألباي عزاب، إلى احتمالية بلوغ المصابين بفيروس كورونا المستجد ضعف رقم الإصابات المعلن من قبل وزارة الصحة.

وحتى مساء الأحد أعلن وزير الصحة التركي أن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 107 ألفًا و773 حالة.

وبمرور الوقت تتزايد الشبهات بشأن معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تعلن عنها وزارة الصحة التركية.

البروفيسور ألباي عزاب قال إن الإصابات المعلنة للرأي العام في تركيا تستند فقط على إيجابية فحوصات PCR التي خضع لها المرضى، مشيرا إلى احتمالية بلوغ المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا ضعف الإصابات المعلنة.

جاء ذلك في إجاب ألباي عزاب، أستاذ الأوبئة والمِكروبيولوجيا الإكلينيكية، على أسئلة مراسل موقع Medyascope التركي بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد داخل تركيا.

وأكد عزاب أن فحص PCR المستخدم في رصد الفيروس ليس دقيقا، موضحا أن المريض يبدأ رحلة العلاج بالأخذ في عين الاعتبار النتائج السريرية ومسار تحركاته.

عزاب ذكر أن السلطات التركية تسجل أيضا المرضى الذين تشير نتائجهم السريرية إلى إصابتهم بفيروس كورونا حتى وإن جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية، مفيدا أنه يتم التعامل مع هؤلاء المرضى كمصابين محتملين.

ولكنه أشار إلى أن معدلات الإصابة المعلنة للرأي العام تتألف فقط من الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصات PCR التي خضعوا لها إيجابية.

مشيرا إلى أن جميع هؤلاء يتم الاحتفاظ ببياناتهم في نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة الصحة العامة.

وأفاد عزاب أنه سيتم إضافة الإصابات المحتملة إلى الأرقام الإجمالية لاحقا وأن بعض الدول تقوم بتعديل الأرقام باتباع هذه الطريقة.

مؤكدا أن معدلات الإصابة ستبلغ ضعف المعلنة حاليا على أقصى تقدير عقب إضافة المجموعة التي لم يتم إخضاعها للفحص وبدأت تلقي العلاج استنادا إلى نتائجها السريرية.

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