تركيا.. 4500 ليرة غرامة لشخص يجمع الخردة في أنطاليا

أنقرة (زمان التركية) – غرمت الشرطة في تركيا أحد الأشخاص بمبلغ مالي كبير لجمعه الأوراق من صناديق القمامة في وقت حظر التجوال، فيما انتقد رواد التواصل الاجتماعي تغريم العامل البسيط في حين لم تهتم الحكومة بدعمه.

وأثناء جولتهم التفقدية بحي جورسو ببلدة كونيا بمدينة أنطاليا رصدت دورية الشرطة حسن ك. وهو يجمع الأوراق من القمامة على متن مقطورة قام بربطها في الجزء الخلفي من دراجته النارية.

الشرطة أوقفت حسن وغرمته 3150 ليرة لخرقه حظر التجوال و350 ليرة لعدم ارتدائه كمامة وعدم حمله الأوراق الثبوتية اللازمة.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي الخطوة مشيرين إلى أن الحكومة لو قدمت المساعدات اللازمة للمواطنين لما خرج الرجل من منزله لجمع أوراق من القمامة لبيعها وتأمين معشيته.

كما صادرت الشرطة الدراجة النارية والمقطورة ونقلتها إلى موقف السيارات التابع لها.

ومنذ الشهر الماضي تفرض وزارة الداخلية حظرا على التجوال يومي السبت والأحد من كل أسبوع في 31 ولاية تركية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، كما أنه محظور على من هم اقل من 20 يوما وأكبر من 65 عاما الخروج من المنزل.

جدير بالذكر أن والي ألازيع، شتين أوكتاي، أصدر تعليماته بإلغاء غرامات بقيمة 5606 ليرةفرضت على مواطنين خرقوا حظر التجوال ومن بينها 3150 ليرة تم فرضها على شخص كان يجمع الخردوات بدراجة نارية ملحق بها سلة كبيرة.

وكان من المثير أن وزير الداخلية سليمان صوليو أعلن أنه أصدر تعليماته بعدم تغريم المواطنين الذين يغادرون منازلهم لتنزيه حيواناتهم الأليفة مؤكدا أنه سيتم إلغاء الغرامات المفروضة سابقا على المواطنين في هذا الإطار.