‎ما بعد كورونا.. قطاعات في تركيا ستنتعش وأخرى ستنكمش ما هي؟

إسطنبول (زمان التركية) – مع انتشار دراسات عديدة حول العالم تشير إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأت في الانحصار الجزئي مع استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول، بدأت الأنظار تتجه نحو مرحلة ما بعد كورونا وكيف ستكون الأوضاع الاقتصادية للقطاعات المختلفة التي تشهد شللًا جراء الأزمة.

الخبيرة جانان دومان، مستشار الإدارة الاستراتيجية في تركيا، أوضحت أن صالونات التجميل وأطباء الأسنان ومراكز التجميل ستكون أكثر القطاعات انتعاشًا عقب تراجع أزمة كورونا.

وأشارت في حوار مع صحيفة (اندبندنت) التركية، إلى أن قوائم الطلبات والمشتريات في قطاع الخدمات تشهد تراكمًا كبيرًا، قائلة: “بعد رفع القيود، ستشهد صالونات التجميل، إقبالًا غير مسبوق، بالإضافة إلى زيادة الطلب على منتجات مساحيق التجميل”.

وأوضحت أن الطلب على مطاعم الوجبات السريعة تغير بشكل كبير للغاية نتيجة وباء كورونا، قائلة: “الناس بدأوا طهي الطعام في منازلهم، بعدما مكثوا في منازلهم لفترات أطول. وعندما تعود الحياة لطبيعتها، من الممكن أن نقول إن هناك قطاعا ما سيتم التعامل معه بحذر مثل مسألة تناول الطعام خارج المنزل. سيتطلب الأمر ترتيبات جديدة لأماكن الجلوس في المطاعم تراعي قواعد التباعد الاجتماعي. سيكون هناك توجه إلى تقليل الوجبات في قوائم الطعام، وتقديم أطقم ملاعق وشوك معقمة”.

وأكدت الخبيرة دومان أن الأزمة كشفت أهمية تنويع موارد المؤسسات العاملة في قطاع التصنيع، وأن هناك حاجة لمراجعة الصناعات الطبية والأنظمة الطبية التقليدية، مشيرًة إلى أن قطاعات الأدوية والعلاجات والتكنولوجيا الطبية لتشهد نموًا في فترة ما بعد كورونا.

وأوضحت أن قطاعات مثل تكنولوجيا التمويل، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والاتصالات، وشركات التجارة الإلكترونية، والأسواق الإلكترونية، وقطاع اللوجستيات، والزراعة، والطاقة المتجددة، والألعاب والترفيه داخل المنزل، من المتوقع أن تشهد تطورًا خلال الفترة التي تلي أزمة كورونا.

بينما كشفت أنه من المتوقع انكماش قطاعات مثل المقاهي ومتاجر الملابس، مشيرًا إلى أن الناس سيسيطر عليهم خوف من الإصابة بالمرض في الأماكن المزدحمة.

ولفتت إلى أن قطاع الإسكان والإنشاءات في تركيا قد يشهد استعادة للوضع السابق للأزمة بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن من بين القطاعات التي ستشهد انكماشًا بعد الأزمة قطاعات السياحة والسفر والخطوط الجوية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والمطاعم والإعلانات والدعاية ودور السينما وإنتاج الأفلام والموسيقى والرياضة والصالات الرياضية والتنظيف الجاف والصحافة والطباعة الرقمية وصالات البولينج.

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