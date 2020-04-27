تركيا تسمح لسائقي الشاحنات الأجانب دخول البلاد دون حجر صحي

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة التجارة في تركيا السماح بدخول سائقي شاحنات البضائع دون حجر صحي، في رفع جزئي للقيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقاً في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، قالت اليوم الاثنين، في بيان، إنه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كافة التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص السائقين الأتراك، فإنه سيتم السماح لهم باستخدام المعابر الحدودية دخولاً وخروجاً، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران.

وأوضح البيان أنه يشترط على السائقين الأتراك الراغبين في استخدام المعابر البرية، اتخاذهم كافة التدابير الوقائية من كورونا، وعدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.

كما سيتم السماح للسائقين الأتراك المطابقين للشروط المذكورة، بالخروج من بلادهم عبر المعابر البرية، دون انتظار فترة الحجر الصحي الممتد لـ 14 يوماً، والتي كان معمولا بها سابقا.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.

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