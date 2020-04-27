تركيا.. توقعات بإعلان حظر التجوال في الأول من مايو

أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن يقرر مجلس الوزراء التركي، الذي سيجتمع اليوم الإثنين برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مد حظر التجوال الأسبوعي ليشمل عيد العمال والتضامن الموافق الأول من مايو القادم.

ومثلما امتد حظر التجوال الأسبوع الماضي من الخميس حتى ا+س الأحد، من المتوقع أن يبدأ حظر التجوال هذا الأسبوع من ليلة الجمعة وحتى ليلة الأحد.

ومن المتوقع أن يتمحور الاجتماع، الذي سيتم بتقنية الفيديو كونفرانس، حول أولى إجراءات العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك، حسب الخطة التي أعدتها 16 وزارة.

وسيبحث الاجتماع تخفيف حظر التجوال المفروض على الشباب دون العشرين عاما وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 65 بجانب محد حظر التجوال الأسبوعي هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أيام ليشمل يوم الجمعة القادم. حسب ما ذكرت صحيفة حريات.

وخلال الاجتماع سيطرح وزير التعليم، ضياء سلجوق، معلومات عن جدول الامتحانات والامتحانات والتخرج ونتائج التعليم عن بعد والاستعدادات للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشة مد فترة التعليم عن بعد بالمدارس التي من المقرر أن تنتهي في الثلاثين من أبريل/ نيسان الجاري، حيث تشير التوقعات بقوة إلى مواصلة التعليم عن بعد في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الفتح التدريجي لمراكز التسوق

وستقترح الخطط، التي سيتم تناولها خلال الاجتماع، فتح المطاعم ومراكز التسوق في المدن الصغيرة ذات معدلات الإصابة المنخفضة بشكل تدريجي، وتتضمن أجندة الاجتماع أيضا خطط توسيع نطاق إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية في مجالات التعليم والنقل والصحة بشكل تدريجي وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بناء على الوضع على الساحة خلال الشهرين القادمين لحين حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وسيقدم وزير السياحة والثقافة، محمد نوري أرسوي، تقريرا موجزا إلى الرئيس أردوغان بشأن القواعد التي سيتم تطبيقها في الفنادق خلال موسم السياحة المخطط عودته إلى المسار الطبيعي انطلاقا من شهر مايو وإنهاء خدمة البوفيه وإخلاء الغرف لفترة محددة ومعايير النظافة الجديدة بالمنشآت السياحية وأعمال الاعتماد التي تتواصل تجهيزاتها.

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