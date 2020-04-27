تركي يقفز من الطابق الرابع هرباً من الحجر الصحي

أنقرة (زمان التركية) – لقي مواطن تركي مصرعه بعدما قفز من الطابق الرابع بالمستشفى، حيث أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بقيروس كورونا.

وفي وقت لاحق تبين أن نتائج الفحوصات التي خضع الرجل لها جاءت سلبية.

وكان المواطن التركي حسن ك. قد نُقل إلى مستشفى مركز أفندي قبل ستة أيام بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد. وتم الحصول منه على عينات دم، غير أنه سعى للهروب من المستشفى بسبب حالة الرعب التي هيمنت عليه.

وفي محاولة منه للهروب خوفا من البقاء في الحجر الصحي، قفز حسن من الشرفة بالطابق الرابع بالمستشفى مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وبعد إجراء لإسعافات الأولية له نُقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى مانيسا الحكومي، ومكث داخل ستة أيام، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.

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