إصابات كورونا في تركيا ترتفع إلى 112 ألفًا وفرض حظر تجوال 3 أيام

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 2131 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس الاثنين، بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19).

الوزير أعلن ارنفاع أعداد إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 112 ألفًا و262 حالة، بعد تسجيل 2131 حالة إصابة جديدة، أما إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس فقد ارتفع عددهم إلى 33 ألفًا و791 حالة، بعد تسجيل 4651 حالة تعافي جديدة.

كوجا أوضح أن إجمالي أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في 24 ساعة الأخيرة إلى 2900 حالة، بعد تسجيل 95 حالة وفاة جديدة.

كوجا قال في تصريحاته: “لقد وصلنا اليوم إلى أعلى معدل يومي لأعداد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا”.

الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في كلمة تلفزيونية أمس فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.

ويأتي مد حظر التجوال الأسبوعي ليشمل عيد العمال والتضامن الموافق الأول من مايو القادم.

وشهد الأسبوع الماضي فرض حظر التجوال من الخميس حتى الأحد ليشمل عيد السيادة الوطنية يوم الطفل.

–