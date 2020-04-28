28 أبريل 2020

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انفجار عنيف يهز مدينة إسطنبول

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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انفجار عنيف يهز مدينة إسطنبول
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – هز انفجار عنيف مدينة إسطنبول، ظهر اليوم الثلاثاء، وأضيب شخصين على الأقل بإصابات خطيرة واختناق 15 شخصا.
وفي منطقة جوربينار التابعة لبلدة بيلك دوزو انفجر خط الغاز أثناء عمل الفرق التابعة لإدارة المياه والصرف الصحي بمدينة إسطنبول.
وشعر سكان الأحياء المجاورة بالهزة الشديدة الناجمة عن الانفجا، وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين بإصابات خطيرة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وانتقلت فرق الإطفاء إلى الحي الذي شهد تصاعد ألسنة النيران أمتارًا إلى الأعلى.

كما أجرت الفرق الطبية الإسعافات الأولية إلى 15 شخصا اختنقوا بالغاز المتسرب عقب الانفجار.
وتم رصد الدمار الذي شهده موقع الانفجار من قبل وسائل الإعلام.

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