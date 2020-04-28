تركيا تمنح الشركات الصينية أولوية في المناقصات لهذا السبب..

أنقرة (زمان التركية) – يتواصل إعلان فوز الشركات الصينية دون غيرها بالمناقصات العامة في تركيا بشكل لافت.

وكانت الصين قدمت إلى تركيا قرضا بقيمة 5 مليارات دولار، جعل من الشركات الصينية صاحبة الحظ الأوفر للفوز بهذه المناقصات.

وعقب فوز شركات صينية بمناقصة الخط البري الواصل بين مدينتي دنيزلي وأيضن، فازت شركات صينية أخرى بمناقصة عربات المترو التي سيتم استخدامها في خط مترو مطار إسطنبول الجديد.

وقامت وزارة النقل والبنية التحتية التركية بشراء 176 عربة مترو من الصين مقابل مليار و545 مليون و280 ألف ليرة لاستخدامها في خط مترو مطار إسطنبول الجديد.

وستكتمل عمليات تسلم عربات المترو في نهاية عام 2022.

ومؤخرا أعلنت الإدارة العامة لاستثمارات البنية التحتية بوزارة النقل والبنية التحتية نتيجة مناقصة شراء 176 عربة مترو لخط مطار إسطنبول الجديد التي أجريت في 26 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، حيث فازت بالمناقضة شركة CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd الصينية.

وتم تحديد مدة 60 يوما للاختبارات وإجراءات القبول المؤقتة وذلك بعد استلام مجموعة القطارات الأخيرة، كما تم تحديد مدة 60 يوما إضافية من أجل الأعمال التجريبية.

وستنتهي عملية استلام كل معدات الصيانة والتركيب والتشغيل في فترة أقصاها 23 شهرا على أن تنتهي هذه المهلة في 28 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022.

وأرجعت الوزارة سبب إجرائها مناقصة العطاءت بطريقة “الظرف المغلق” عوضا عن ” الطرح العام” إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال المناقصات، التي تتم بطريقة الظرف المغلق، تجتمع الإدارات ويتم دعوة ثلاث شركات على الأقل قادرة على أداء المشروع محط المناقصة ومطالبتها بتقديم عروضها دون طرح المناقصة علانية، وتنتهي المناقصة بتفاوض الإدارة مع الشركة الطارحة لأفضل عرض.

جدير بالذكر أن الصين كانت قد منحت تركيا قرضا بقيمة 5 مليارات دولار خلال الشهر الماضي واشترطت خلاله منح الأولوية في المناقصات إلى الشركات الصينية.

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