28 أبريل 2020

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تركيا.. مقتل سوري برصاص شرطي خلال حظر التجوال

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. مقتل سوري برصاص شرطي خلال حظر التجوال
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – قتل شرطي تركي شابًا سوريًا يبلغ من العمر 17 عاما بحجة عدم انصياعه لقرار حظر الجوال في مدينة أضنة.

ولاية أضنة أعلنت فصل الشرطي المتسبب في مقتل الشاب السوري، وقالت إن التحقيقات في الواقعة لا تزال مستمرة.
وتبين أن الشاب السوري ويدعى علي العساني أصيب بطلق ناري حوالي الساعة 12 ظهرا بعد هروبه من الشرطي الذي طالبه بالتوقف لمخالفته حظر التجوال في حي سوجوزادا التابع لبلدة سيهان بمدينة أضنة.
وزعمت المواقع الإخبارية في تناولها للواقعة أن الشرطي أطلق النار على قدم الشاب السوري، غير أنه سرعان ما تبين أن من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإصابة كانت في صدر الشاب.
ويظهر مقطع فيديو محاولات يائسة من قبل المسعفين لإنقاذ الشاب السوري المقتول الذي يبدو أنه نزف بشدة.


وفي تعليق منها على الحادثة قالت ولاية أضنة أن الشاب السوري أصيب بالخطأ أثناء إطلاق الفرق التابعة لمديرية أمن بلدة سيهان لنيران تحذيرية في حي سوجوزادا ببلدة سيهان في حوالي الساعة الثانية عشر من ليل أمس الإثنين لعدم انصياعه إلى مطالبات الشرطة له بالتوقف خلال دوريتها لرصد المخالفين لحظر التجوال.
وأوضحت ولاية أضنة أن الشاب المصاب نُقل إلى المستشفى غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على رغم محاولات الأطبا،ء مشيرة إلى فصل الشرطي المتورط في الواقعة ومواصلة التحقيقات الجنائية والإدارية.
وتفرض تركيا حظر تجوال شامل على من هم أقل من 20 عاما وكبار السن ممن هم أكبر من 65 عامًا، فضلا عن حظر التجوال الشامل نهاية يومي السبت والأحد كل أسبوع في 31 ولاية تركية بينهم أنقرة وإسطنبول وأضنة وإزمير.
وتحت هاشتاج (أين قتلة علي) AliyiOElduerenlerNerede استنكر نشطاء غزهاق روح الشاب التركي لمجرد سيره في الشارع مطالبين بمحاسبة قتلته.

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