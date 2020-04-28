رغم سلبية فحوصاته بكورونا .. العثور على مسن تركي متوفيًا

أنقرة (زمان التركية) – عُثر على مسن تركي مقيم في بلدة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب متوفيًا داخل منزله الذي أعيد إليه بعدما جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها سلبية.

وكان إسماعيل دونات (79 عاما) قد نُقل إلى المستشفى قبل نحو 11 يوما عندما ساءت حالته الصحية عقب إصابته بحالة إعياء.

وعقب إخضاعه لفحص كورونا جائت نتائج الاختبار سلبية فطلب منه البقاء داخل منزله ضمن إجراءات الحجر الصحي المطبقة على من هم فوق الـ 65 عاما.

وبعد انقطاع أخباره لفترة قام الجيران بتفقد الجيران منزل دونات ليعثروا عليه في حالة ثبات.

وتوجهت فرق الصحة إلى موقع الحادث، حيث أعلنت وفاة دونات بعد فحصها له.

عزل المبنى بأكمله

تم عزل المبنى المؤلف من سبع شقق سكنة ويضم 35 شخصا لمدة 14 يوما في الوقت الذي لم يتكشف فيه بعد سبب وفاة دونات.

هذا وتتولى فرق الدعم الاجتماعي تلبية احتياجات سكان المبنى الخاضعين للحجر الصحي.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الإثنين إلى 112 ألفًا و262 حالة، وارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 2900 حالة.

وقال الرئيس رجب أردوغان أمس أنه سيتم فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.

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